Assicurazione e revisione auto. Sempre più mezzi senza copertura

MONTEMURLO

La polizia municipale di Montemurlo traccia il bilancio delle attività 2023. Un anno che caratterizzato da un’intensa attività di controllo del territorio, di prossimità e tutela dei cittadini, di lotta agli illeciti con una particolare attenzione all’equità e purtrtroppo segnato dall’alluvione dello scorso novembre.

"La polizia municipale è un corpo a servizio del cittadino ed abbiamo visto bene durante l’alluvione l’impegno degli agenti per portare supporto e aiuto alla popolazione nell’ambito delle azioni di protezione civile. Poi non va dimenticato il grande lavoro della municipale a contrasto dell’illegalità ambientale ed economica", interviene il sindaco Calamai. Il primo dato rilevante è che per il quarto anno consecutivo sulle strade montemurlesi non si registrano vittime. Negli ultimi 23 anni a Montemurlo il numero complessivo degli incidenti è in costante calo: nel 2023 si sono verificati 87 incidenti di cui 55 con feriti.

Aumenta purtroppo il numero dei veicoli trovati privi di assicurazione o revisione, un dato sul quale probabilmente influisce anche la situazione economica generale, ma che rappresenta un aspetto molto preoccupante in caso di incidente. La polizia municipale di Montemurlo nel corso del 2023 ha effettuato 91 controlli con il Targa System, il sistema per la rilevazione della corretta assicurazione e revisione dei veicoli, accertando 1046 violazioni: su un totale di 110.008 mezzi controllati quelli trovati privi di assicurazione sono 117 (erano 70 nel 2022; 32 contestati immediatamente e 85 d’ufficio). Aumentano anche le infrazioni legate alla mancata revisione degli autoveicoli: nel 2023 gli agenti hanno trovato 929 mezzi privi di revisione (erano 861 mezzi non in regola nel 2022; 256 multe elevate direttamente e 673 d’ufficio). "Grazie all’aumento delle verifiche su strada con Targa system - specifica l’ispettore Grossi - riusciamo ad individuare più veicoli privi di assicurazione. Pericoloso anche il fenomeno dell’aumento delle mancate revisioni: un veicolo non revisionato è più inquinate e meno sicuro".

La polizia municipale ha portato avanti un controllo, sempre più capillare, finalizzato alla repressione dell’odioso fenomeno dell’occupazione illecita dei parcheggi per persone diversamente abili da chi non ne ha titolo. Una battaglia di civiltà per garantire ai più deboli il diritto di poter raggiungere con facilità i servizi essenziali o la propria abitazione. Nel corso del2023 sono stati effettuati 2781 controlli degli spazi sosta riservati ed elevate 32 sanzioni per l’occupazione abusiva degli stalli di sosta riservati a persone diversamente abili.