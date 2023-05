Prato, assessori bendati o in sedia a rotelle. L'iniziativa di sensibilizzazione

Prato, 22 maggio 2023 - A passeggio per il centro bendati e/o in sedia a rotelle, per immedesimarsi per qualche minuto nella condizione di vita che una persona disabile è costretta ad affrontare ogni giorno.

Si è svolta lunedì 22 maggio l'iniziativa dell'Unione Italiana ciechi e ipovedenti, in collaborazione con l’associazione Toscana Paraplegici e con il patrocinio del Comune, dal titolo “Due passi a Prato come non l’hai mai vista”, finalizzata a sensibilizzare gli addetti ai lavori sulle criticità di movimento che le persone disabili incontrano nello spostarsi per le vie strade cittadine.

Coinvolti amministratori, progettisti e tutti coloro che lavorano in ambito pubblico nella progettazione dei servizi.

Per il comune di Prato, hanno aderito all'attività gli assessori Ilaria Santi e Giacomo Sbolgi, il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti e alcuni consiglieri, dipendenti e dirigenti del comune. Una volta bendati e/o fatti accomodare su una sedia a rotelle, i partecipanti si sono mossi - accompagnati dai volontari delle associazioni - per il centro storico partendo da Piazza Sant’Antonino, passando per Piazza San Francesco, via Ricasoli, via Cairoli, Piazzetta Buonamici, Piazza Santa Maria in Castello, fino a tornare in Piazza Sant’Antonino.

Francesco Bocchini