Assedio alla Villa di Poggio a Caiano: festa per tutti!

Oggi ultimo giorno per la 38ª edizione dell’Assedio alla Villa a Poggio a Caiano, con musica, rievocazioni, bancarelle di antichi mestieri e buon cibo. Dopo il successo del debutto (nella foto il corteo d’apertura della festa venerdì sera con il sindaco Riccardo Palandri, fra le deputate Erica Mazzetti di Forza Italia e Chiara La Porta di Fratelli d’Italia, presente alla serata anche la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti) anche oggi tante iniziative nel cuore del paese, dalle 15 a mezzanotte. Nel giardino dell’Istituto delle suore minime del Sacro Cuore ci saranno anche le ultime sfide del Palio dei Rioni, che si metteranno alla prova con i giochi rinascimentali. Ultimi posti per le visite guidate alla villa medicea a cura di Marginalia che oggi sono previste alle 18, alle 19.30 e alle 21 (sono comprese nel biglietto d’ingresso alla festa, ma è necessaria la prenotazione: 055 8798779, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, o scrivendo a [email protected], lasciando un proprio recapito telefonico. Ricordiamo che il biglietto d’ingresso all’Assedio, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, è in vendita direttamente alle entrate della festa ed ha un costo di sette euro per gli adulti, mentre per i bambini fino ai 12 anni gratuito.