Asilo a L’Isola, nasce un comitato: "Va salvato: sprecati soldi pubblici"

Nasce un comitato per salvare il progetto della scuola materna a L’Isola. Promotore Primo Bosi, con la lista "Civici e democratici" per Vaiano, che sul tema ha presentato, lo scorso settembe, anche un’interrogazione.

"La nostra comunità non è stata correttamente informata sulla vicenda relativa alla scuola dell’Isola – spiega l’ex sindaco –. Esiste tantissima disinformazione relativa all’ubicazione e ai costi e non si tiene per niente in considerazione le ricadute sul territorio come la possibilità di individuare il ponte pedonale di collegamento con La Tignamica come necessario per garantire un ulteriore accesso alla struttura. Per questo stiamo lavorando per far nascere un comitato spontaneo che possa contribuire ad aprire un dibattito pubblico per convincere l’amministrazione comunale a tornare indietro su questa decisione incomprensibile ".

A far preoccupare Bosi, l’approvazione "in linea tecnica di tre documenti d’indirizzo della progettazione", in una delibera dalla giunta di Vaiano, pubblicata sull’albo pretorio a fine ottobre, per poter candidare i nuovi progetti nel Parco Progetti regionale. Tre i progetti individuati dalla nuova amministrazione che potrebbero cambiare il volto del territorio: la rigenerazione urbana dell’ex area industriale Sangiorgese (per un polo scolastico), la rigenerazione urbana dell’ex area industriale lanificio Dainelli (dove è "scoppiato" il torrente Trescellere) e la rigenerazione urbana dell’ex area industriale Forti, a La Briglia (per un polo scolastico 0-6).

"Si parla di decine di milioni di euro – continua Bosi – e siamo solo in una fase progettuale tecnica: son cifre destinate a raddoppiare in fase esecutiva. L’amministrazione di Vaiano rinuncia alla costruzione della nuova scuola materna dell’Isola, già finanziata, e getta via il finanziamento ricevuto di 3 milioni di euro, rischiando anche una denuncia con richiesta danni. Per progetti che insistono su proprietà private: finché non saranno acquistate, non sarà possibile farci niente, neppure richiedere finanziamenti".

Il progetto della nuova scuola a L’Isola arriva da lontano, quando era sindaca Annalisa Marchi. "La costruzione della nuova materna in località Isola è un progetto voluto dalle amministrazioni che hanno governato dal 2012 fino al maggio 2024. E’ doveroso chiedersi, anche, se la scelta di non costruire la scuola, e quindi non rispettare i patti contrattuali previsti nella convenzione sottoscritta con i lottizzanti, espone il Comune a possibili ricorsi per la restituzione di somme di denaro spese finora, dai lottizzanti stessi".