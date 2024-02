Asili pubblici e privati. L’assessore Cataldi incontra i genitori

Quali sono i servizi per l’infanzia pubblici e privati disponibili a Poggio a Caiano? Una panoramica dei servizi offerti dalle varie strutture sarà illustrata mercoledì dalle 17, in un incontro organizzato dall’assessorato all’istruzione rivolto ai genitori dei bambini in età 0-3 anni.

L’incontro pubblico si svolgerà nella sala della Giostra del palazzo comunale e parteciperanno l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi, il gestore del nido comunale "L’albero verde" e anche i titolari dei nidi privati accreditati "C’era una volta", "Margherita Sacro Cuore" e "Scacco matto".

I genitori potranno quindi fare domande su tutte le strutture. Sempre in tema di scuola sono in programma due open day al nido d’infanzia comunale ‘L’albero verde’. Il primo appuntamento è previsto per sabato 9 marzo dalle ore 10 alle ore 12,30, la seconda giornata sarà sabato 6 aprile sempre nello stesso orario. Info allo 055 9334846. Intanto da ieri sono aperte le iscrizioni, per il prossimo anno educativo 2024/2025, al nido comunale ‘L’albero verde’.