Artimino, ecco "La Bohème". Stasera lirica protagonista con interpreti internazionali

Da location per il matrimonio dell’anno a palcoscenico del capolavoro di Puccini, nel centenario della sua morte. Spenti i riflettori sui fiori d’arancio fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è il momento di accenderli sull’opera lirica con "La Bohème", su cui stasera si alzerà il sipario della villa La Ferdinanda di Artimino (alle 21). Il nuovo allestimento con la regia di Fabrizio Buricchi e Carolina Fanelli vedrà interpreti eccezionali e splendide scenografie, con l’orchestra diretta da Tulio Gagliardo Varas e la direzione artistica di Alan Freiles.

Organizzato da Omega, l’evento s’inserisce nella rassegna "Estate a Carmignano 2024" promossa dal Comune mediceo. Un cast affiatato di cantanti composto da Veronica Senserini nei panni di Mimì, Renè Yully nel ruolo di Musetta, Ning Long che darà voce e volto a Rodolfo, Pedro Carrillo (Marcello), Lorenzo Martinuzzi (Schaunard), Simone Simoni (Colline), Alessandro Calamai (Benoit e Alcindoro).

L’allestimento del regista Fabrizio Buricchi metterà in risalto la suggestiva scala della villa, su cui si snoderà tutta l’opera. Dalla Spagna arriverà per dirigerla Tulio Gagliardo Varas, che ha già diretto cantanti famosi come Lando Bartolini, scomparso di recente, Josè Cura e tanti altri.

Nella parte di Mimì, Veronica Senserini, soprano di spessore che ha già collaborato con Omega in diverse opere, famosa interprete in Italia e all’estero. Con lei il tenore Ning Long, personalità musicale con acuti eccezionali, per interpretare il ruolo di Rodolfo; in questo cast dal tocco internazionale c’è anche il soprano Renè Yuly, in arrivo da Sofia per interpretare Musetta. Sarà un’opera con insieme grandi interpreti di fama internazionale, che valorizzerà anche le realtà del territorio, com’è nella filosofia di Omega che quest’anno festeggia vent’anni di attività. I biglietti sono acquistabili sul sito www.omegamusica.org, direttamente alla villa La Ferdinanda (telefono 0558751426) o alla tabaccheria in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano (055 8712497).