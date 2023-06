Arteterapia, ecco la bottega delle occasioni

Si inaugura venerdì 9 giugno alle 18 negli spazi della biblioteca comunale Lazzerini la mostra dal titolo "La bottega delle occasioni". Si tratta dell’esposizione dei lavori creati dal laboratori di arteterapia condotto da Claudia Masolini per la Humanitas Cooperativa sociale di Prato.

Il processo artistico riesce a dare voce a ciò che il corpo conosce ma non ha parola; esprime e trasforma qualcosa che giace dentro di noi, per renderlo visibile e condivisibile. Il laboratorio di arteterapia offre all’interno di un processo espressivo, uno spazio che sostiene la ricerca artistica attraverso la messa in forma e la condivisione del proprio vissuto interno. "La bottega delle occasioni" è l’esposizione collettiva di più anime e modalità espressive, parte della stessa bottega, ma create da diverse personalità che nel corso della loro ricerca, hanno dato forma ad un materiale diventato oggi un’opportunità, un’occasione per esporre sé stessi e la propria opera.

Esporre è “porre fuori”, condividere è “spartire insieme agli altri”, spartire significa partecipare insieme al gesto espressivo, il linguaggio più arcaico dell’essere umano. Le opere sono di Naira Ali, Diego Anedda, Vincenzo Barbieri, Martina Bartolozzi, Luciano Bechicchi, Patrizio Canto, Emanuele Casini, Ennio Cecchi, Marco, Paola Dal Magro, Federico Ghelardini, Andrea Lezzi, Mario Mondani, Alessandro Ottanelli, Bruno Pellegrini, Daniele Rosa, Eno Rrucaj, Andrea Tumminello. La mostra rimane visibile fino al 31 agosto.