Arte ferita, arte salvata. Le visite guidate. Ecco il calendario

In occasione della bella mostra "Arte Ferita, Arte Salvata" a cura delle direttrici dei Musei diocesani e del Cdse, Veronica Bartoletti e Alessia Cecconi, al Museo dell’Opera del Duomo sono state organizzate visite guidate e conferenze. La prima visita è in programma questa domenica alle 15: un’opportunità di saperne di più della distruzione e della messa in sicurezza delle chiese e del patrimonio artistico pratese durante la seconda guerra mondiale. Le altre visite,, sempre di domenica e con inizio alle ore 15 saranno il 14 aprile, 12 maggio e 25 luglio. Il costo è di 15 euro, nel prezzo è incluso il biglietto del museo. Sono state organizzate anche quattro visite ai luoghi colpiti dai bombardamenti che nel 1944 colpirono il territorio pratese. Domenica 24 marzo la prima visita guidata alla chiesa di Filettole, sabato 6 aprile alla chiesa di San Bartolomeo, sabato 13 aprile alla chiesa dello Spirito Santo e domenica 5 maggio visita alla chiesa di Sant’Agostino. L’inizio è alle 15. La mostra "Arte Ferita, Arte Salvata" è visitabile dal martedì al sabato dalle 10 alle 17, la domenica dalle 13 alle 17. Ingresso incluso nel biglietto per il museo. Info e prenotazioni 0574 29339 oppure [email protected].