Arte e danza al Museo dell’Opera E si torna a navigare sul Bisenzio

Al Museo dell’Opera del Duomo continua "Nel Chiostro...", una serie di quattro appuntamenti serali nel suggestivo Chiostro romanico della Cattedrale. Stasera visita guidata con interventi del gruppo di danza Percorsi d’arte. Ingresso pagando biglietto museo, inizio alle 21.30 ma il museo sarà aperto già a partire dalle 21 per dare a tutti l’opportunità di visitare la collezione di opere d’arte tra Botticelli, Donatello, Filippo Lippi. La prenotazione è sempre obbligatoria. Contatti: [email protected] oppure al numero 0574 29339. Tra gli altri appuntamenti "L’ascolto della melodia dall’organo del museo" suonata dal canonico don Marco Pratesi giovedì 20 luglio.

Una visita guidata nella sezione archeologica è prevista giovedì 27 luglio. Gli eventi sono gratuiti, basterà acquistare il biglietto del museo, ad eccezione dell’ultimo evento: oltre al costo del biglietto d’ingresso, questo prevede anche il pagamento della visita guidata di 15 euro.

Per quanto riguarda altri appuntamenti, la prossima settimana appuntamento alla chiesa di San Fabiano martedì 18 luglio e poi alla chiesa di San Domenico martedì 25 luglio.

Ogni visita - oltre a farti scoprire la storia del luogo - avrà un comune denominatore: un suggestivo ed inedito sguardo sulla città di Prato di sera. Il costo della visita è di 15 euro e la prenotazione è sempre obbligatoria a 3405101749 (telefono e WhatsApp attivo dal martedì al sabato dalle 10 alle 16.30 e la domenica dalle 13 alle 16.30) o all’indirizzo: [email protected]

Prosegue anche la quinta edizione del ciclo di visite guidate “Prato vista dal fiume”, un viaggio all’insegna dell’arte da un punto di vista insolito: in gommone sul fiume Bisenzio.

L’iniziativa offre la possibilità di vivere un’esperienza unica: vivere uno “scampolo” di città in modo dinamico e consapevole, ma anche divertente. Con l’aiuto di un esperto Aican (Associazione Italiana Canoa Canadese) sarà possibile percorrere, in gommone, il tratto fluviale tra il Ponte alla Passerella e il Ponte XX Settembre, e nel contempo ascoltare ammirare le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume. Le visite saranno sia in orario serale, quando i rumori della città si placano e l’atmosfera lungo il fiume si fa davvero magica, sia in orario mattutino. Prossimo appuntamento mercoledì 19 luglio con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30.