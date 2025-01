Ars Genius, iscrizioni aperte. E l’open day fa canestro

Sono aperte le iscrizioni alla scuola bilingue Ars Genius di Prato per l’anno scolastico 2025/2026. La raccolta delle adesioni per studiare nell’istituto primario e secondario di primo grado (c’è anche l’infanzia con Dreamers’ Nook) di via delle Fonti 274 arriva subito dopo l’ultimo open day tenuto nella scuola bilingue lo scorso weekend. Un’occasione che ha permesso a decine di famiglie di scoprire il metodo di studio che fin dalla scuola primaria consente agli alunni di imparare ad avere padronanza di più lingue. Ad accoglierle insegnanti e dirigenti dell’istituto che hanno mostrato loro anche il perché Ars Genius è una scuola all’avanguardia, in grado di erogare servizi d’eccellenza in un ambiente moderno e stimolante.

Durante l’open day si è tenuta anche una partita di basket giovanile nella palestra di Ars Genius fra i Predator, la squadra di casa, e i Dragons Prato. Un match all’insegna dell’integrazione e del divertimento, che è servito ad animare la giornata a porte aperte in via delle Fonti.

"Anche quest’anno i numeri di Ars Genius si confermano in crescita – spiegano i responsabili dell’istituto –. Segno che il metodo di studio bilingue è sempre più conosciuto e apprezzato in città. Un percorso che ci sta portando a formare sempre più bambini con un’ottima conoscenza delle lingue e con la piena padronanza di un metodo di studio innovativo".

Ma come funziona il metodo di studio di Ars Genius? Si tratta di un percorso scolastico dove si hanno i primi approcci all’inglese fin dall’infanzia (con Dreamers’ Nook) e poi si passa alla primaria con lo studio delle materie in italiano, inglese e progressivamente anche in cinese. Un metodo di studio che si completa con la media in cui viene inserita anche la quarta lingua scelta dai genitori (tedesco o altra lingua). A proposito di scuola media qui c’è un orario obbligatorio dalle 8 alle 14, e poi sessioni pomeridiane facoltative.

Per informazioni sulle iscrizioni o per effettuare una visita ad Ars Genius si può chiamare al numero 0574/200899 o scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Per la scuola d’infanzia bilingue Dreamers’ Nook, gestita dalla Cooperativa Sentieri, si può mandare una mail a [email protected], oppure contattare lo 0574/560756.