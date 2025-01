Arriva "Talenti in azione". Formazione professionale per giovani disoccupati

Il 30 gennaio, alle ore 15, al PGE – Informagiovani del Comune si terrà l’incontro di presentazione del progetto "Engag.e", promosso dall’Agenzia formativa "Formatica scarl", in partenariato con il Comune di Prato, l’Arci, Cpia di Prato, le Cooperative sociali Alice, Intrecci e Pane & Rose e l’Azienda di ristorazione Seipuntozero.

Il progetto è rivolto ai giovani dai 18 ai 34 anni, disoccupati o inattivi. L’obiettivo è coinvolgerli in un percorso di formazione professionale gratuito e personalizzato, strutturato sulle proprie esigenze, e finalizzato ad un reinserimento lavorativo mirato. Il 30 gennaio sarà l’occasione per scoprire più nello specifico le numerose attività cui i giovani possono iscriversi gratuitamente e che sono suddivise in tre azioni.

Le prime due prevedono appunto l’organizzazione di un vasto catalogo di corsi professionalizzanti (massimo 12 partecipanti ciascuno) che forniranno le conoscenze di base del settore scelto - dalla creazione di siti web, alla cucina, alla contabilità, all’organizzazione di eventi - ed un secondo ciclo di formazione più "laboratoriale", in un’ottica di impresa simulata.

Con le attività di tutoraggio e orientamento della terza azione, i partecipanti parteciperanno a un percorso finalizzato all’accompagnamento al lavoro.

La partecipazione all’incontro del 30 gennaio è gratuita, è gradita comunque l’iscrizione via mail ([email protected] o tel. 0574-183 6741). I percorsi sono interamente gratuiti, finanziati dalla Regione Toscana, e inseriti nell’ambito di Giovanisì, progetto "Talenti in Azione".