Arriva Lina Sastri con la Casa di Ninetta

L’altra primadonna che arriverà a Prato, sabato 29 giugno alle 21.30 al Castello dell’Imperatore è la grande Lina Sastri (nella foto). L’attrice napoletana sarà sul palco per introdurre il suo primo film da regista, "La casa di Ninetta", chde è stato tratto dall’omonimo libro che era già diventato uno spettacolo teatrale. Per Lina Sastri un debutto importante dietro la macchina da presa, con una storia totalmente autobiografica (Ninetta infatti è la madre dell’attrice che si è spenta anni fa dopo essere stata colpita dall’Alzehimer). E’ la storia di una madre e di una figlia, ma anche di una città come Napoli, i suoi misteri, i suoi colori, i suoi profumi. Per gli appassionati di cinema, la possibilità di vedere un film mai arrivato in città e l’occasione per conoscere meglio una attrice straordinaria con alle spalle un lungo curriculum teatrale e cinematografico. E con la vittoria di ben tre David di Donatello, conquistati nel 1984 per "Mi manda Picone", nel 1985 per "Segreti segreti" e nel 1987 per "L’inchiesta". Lina Sastri è talmente brava da permettersi il lusso di interpretare addirittura il mito Anna Magnani nel film di Carlo Lizzani, "Celluloide" sulla storia della complicata lavorazione di "Roma città aperta".

F.B.