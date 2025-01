Arriva il Sasso Marconi. Sconfitta da vendicare

Domani in occasione della ventunesima giornata del girone D di serie D, va in scena allo stadio Lungobisenzio (alle 14.30) un vero e proprio scontro diretto. Già, perché il Prato ospita il Sasso Marconi. Il che significa, ottava contro nona in classifica, con i lanieri che hanno appena una lunghezza di margine (25 punti contro 24) sui gialloblù. Gialloblù che nel match d’andata si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Geroni e Deme Serigne (poi ceduto in questo mese di gennaio alla Juventus Next Gen in serie C), inframezzate da quella degli ospiti firmata da Marino. Un ko clamoroso per la truppa allora guidata da Maurizio Ridolfi, poiché arrivato nonostante il vantaggio numerico per oltre 70 minuti in favore di Remedi e compagni per via dell’espulsione di Tarozzi. I biancazzurri cercheranno di prendersi la rivincita in questa partita di ritorno, così da compiere un altro passo verso la salvezza. Guardando i numeri collezionati dalle due compagini fino a questo momento, i lanieri hanno segnato di meno (24 reti contro 28), ma hanno anche incassato un numero inferiore di gol (20 contro 28). Nello scorso turno, il Sasso Marconi si è arreso sul campo amico di fronte al Lentigione, quando è stata schierata la seguente formazione con il modulo 4-3-1-2: Celeste in porta; Mambelli, Cudini, Tarozzi e Barattini in difesa; a centrocampo Armaroli, Bonfiglioli e Pampaloni; sulla trequarti Balleello in supporto della coppia d’attacco composta da Baletti e Pirazzoli. Il miglior marcatore gialloblù, al netto dell’addio di Deme Serigne e dell’infortunio occorso a Yaya Jassey, è Pampaloni con tre centri. Per quanto concerne il rendimento esterno della compagine allenata da Ivan Pedrelli, in questo torneo ha raccolto quattro successi (di cui il più importante a Ravenna), altrettante sconfitte e due pareggi. Intanto, prosegue la vendita dei biglietti per assistere all’incontro. Per i tifosi biancazzurri sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 15 di domenica sul sito www.vivaticket.it, in uno dei punti vendita Vivaticket di Prato oppure presso la biglietteria dello stadio Lungobisenzio.

Francesco Bocchini