Arriva il "Gran premio dei piccoli". I piloti alla guida di mezzi a pedali

Si chiama "Gran premio dei piccoli" ed è una manifestazione a circuito cittadino, destinata ai bambini dai 6 agli 11 anni, in occasione del passaggio delle Mille Miglia. L’iniziativa si svolgerà il 14 giugno in piazza delle Carceri dalle 16 alle 19 ed è organizzato da Arte Auto Prato. La manifestazione è in collaborazione con Ami Prato e Centro giovanile di formazione sportiva Prato per la realizzazione (grazie anche ai proventi dei biglietti) del progetto Prama, uno spazio innovativo nella palazzina di Avis in Sant’Orsola, dedicato a tutti i bambini e ragazzi (dai 3 ai 20 anni). Il Mini GranPrix con macchinine a pedali è affiancato a corsi di primo soccorso e minicorsi di comportamento e sicurezza stradale tenuti dalla polizia municipale. I giovani piloti potranno correre su automobiline a pedali (fornite dall’organizzazione) su piste delimitate e la manifestazione sarà divisa in batterie: Giovanissimi 6-7 anni, Junior 8-9 anni, Senior 10-11 anni. Ogni pilota potrà provare la macchinina e acquisire la licenza di pilota personalizzata. Per gareggiare (o anche solo giocare) occorre indossare il casco da bicicletta.