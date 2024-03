Arrestato per spaccio e denunciato per ricettazione, cinese nei guai

Lo hanno trovato con addosso della droga sintetica di tipo shaboo, mentre dalla perquisizione in casa sono saltati fuori soldi, ancora droga, soldi e un orologio, probabile provento di furto. E’ andata male per un cinese di 36 anni, volto noto alle forze dell’ordine, che nella giornata di lunedì è stato fermato ed arrestato da una Volante della polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione.

Lo straniero, con numerosi precedenti in materia di stupefacenti e di reati contro il patrimonio, è stato rintracciato al Soccorso, in via Torino, durante un normale controllo da parte della polizia. Gli agenti hanno notato che il cinese si è mostrato da subito particolarmente preoccupato per il controllo in corso, cercando di opporsi ai poliziotti.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di due bustine termosaldate trasparenti che contenevano 1,40 grammi di shaboo.

Da questo rinvenimento è scattato il controllo anche nell’appartamento dove l’orientale abita insieme ad altri connazionali. Nella stanza dove lo straniero abita e dorme i poliziotti hanno trovato della cocaina per circa 22 grammi, un bilancino di precisione, due IPad e un orologio di lusso del valore stimato in circa 40.000 euro, posto sotto sequestro poiché probabilmente si tratta di un oggetto proveniente da un furto.

L’orientale trentaseienne è stato arrestato lla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato denunciato per il reato di ricettazione. Trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, a diposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto a rito direttissimo al tribunale di Prato.