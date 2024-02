Aristomanfani in scena. Per l’Aid

Torna al Politeama la compagnia degli Aristomanfani (foto), con una commedia in due atti, sempre a fianco della sezione di Prato dell’Associazione Italiana Dislessia. Lo spettacolo “Grulli ni’ capo” fa da rampa di lancio all’avvio della raccolta fondi per progetti gratuiti in favore di studenti Dsa. Sabato 24 e domenica 25 febbraio alle 16 va in scena lo spettacolo scritto e diretto da Aldo Toccafondi ambientato nei giorni nostri a Prato, nello studio medico di uno psicanalista. Il professor Impiozzo, luminare della materia, tiene un seminario sperimentale sulla psicoanalisi moderna riferita alla terapia di gruppo, combinandone però di cotte e di crude. Gli interpreti sono Aldo Toccafondi, Maurizio Rigotti, Silvia De Marni, Antonella Vignali, Stefano Lazazzara, Anna Maria Meola, Sergio Paolini, Marco Toccafondi e Renata Mazzoni. "Laboratori, campus e incontri formativi, l’anno scorso con il ricavato dell’iniziativa abbiamo attivato tante attività formative – spiega la coordinatrice toscana di Aid Manuela Zacchini –. La collaborazione con la compagnia e con il Politeama è per noi una grande opportunità". Per i biglietti ci si può rivolgere al Teatro Politeama o acquistarli su su Ticketone con la possibilità di effettuare la scelta e pagare con la carta docente per gli insegnanti. Info: Politeama 0574 603758 o Aid Prato 392 4356353.