Ariete Pallavolo Prato sfida Castelfiorentino per i playoff: scontro decisivo

Tre punti. Torna a giocare tra le mura amiche l’Ariete che, archiviata la faticosa vittoria sul terreno dell’Albisola, affronta questo pomeriggio Castelfiorentino. Gara che si annuncia tostissima al palazzetto di San Paolo. Castelfiorentino all’andata costrinse Prato al quinto, è squadra quadrata, bravissima in difesa e che sa esprimere il suo meglio grazie all’intensità e alla concentrazione.

Le ragazze di coach Buoncristiani hanno fame di punti salvezza e arriveranno a Prato più che motivate. Motivazioni che non mancano, però, neppure a Prato che, anche in virtù del successo in Liguria, è pienamente in corsa per un posto nei playoff e non può permettersi passi falsi. Attenzione a giocatrici ospiti di qualità e carattere come Scardigli, Del Carlo e Talluri ma attenzione soprattutto alla propria prestazione.

Servirà un’Ariete davvero brillante e determinata, un Prato più qualitativo di quello visto ad Albisola, per avere la meglio della Ghizzani. Il pieno recupero di Conticini e Cecchi, in questo, potrà essere utile.

Le convocate dell’Ariete Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.