Ariete a caccia della vittoria. Match non da sottovalutare

Continuità. Questo cerca l’Ariete nel primo match casalingo del girone di ritorno in programma domani alle 18 al palazzetto di San Paolo. Una sfida contro lo Ius Arezzo che, se dal punto di vista tecnico sembra più che abbordabile, da quello mentale e morale è comunque importante per un gruppo giovane e ancora in fase di costruzione delle proprie certezze. Arezzo è ultima in graduatoria con appena tre punti e una sola vittoria in quindici incontri disputati. All’andata la gara terminò 0-3 per l’Ariete che punta a ripetersi. Attenzione, comunque, a non sottovalutare la grinta delle ragazze allenate da coach Gobbini che possono contare su ragazze di talento come Diouf e su una regista esperta come Chiara Sussi. La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.

In Serie D femminile le ragazze dell’Ariete, guidate da Giuliano Salemme, giocheranno invece il derby esterno in casa del Punto Sport Poggio a Caiano domani sera, ore 21, palestra Pontormo di Carmignano (arbitro D’Antoni). Avversaria tosta che occupa attualmente la terza piazza e che dispone di una giocatrice fuori categoria come Landi. Squadra ferita dopo la sconfitta nel turno precedente contro Campi. Per Prato l’obbligo di provarci per trovare punti salvezza.