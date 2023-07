Aree gioco, nuovi look in vista "Tre parchi saranno riqualificati"

Nuovo look per alcuni giardini e aree gioco cittadine. Diversi parchi sono stati oggetto nei mesi scorsi di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza con diversi interventi. A fine maggio è stato ultimato e aperto alla fruizione il lotto "Andiamo al mare" al Parco Giocagiò che ha visto la sostituzione dei vecchi giochi con altrettanti nuovi: uno scivolo, un gioco-barca, uno a forma di polipo per l’arrampicata e due trampolini elastici. Sono stati installati anche 15 alberi con altrettante panchine in una nuova area verde al posto del vialetto. A metà settembre, inoltre, dovrebbe essere realizzata, sempre al Giocagiò, un’area inclusiva, sempre pavimentata in gomma, e tematica. E’ stata realizzata una vera e propria area gioco nei giardini di Via Naldivia Guerra con l’installazione di due attrezzature ludiche.

Rientrano tra gli interventi realizzati con le risorse del disagio ambientale 2022 invece i lavori di messa in sicurezza delle aree di caduta in gomma delle aree gioco con la nuova pavimentazione fatti nei giardini di via Brasimone a Galciana, via del Molinaccio a Tavola, al centro Ventrone a San Giusto, via delle Badie, viale Ferraris dove è stato ristrutturato anche il ponticino. Così come sono state sistemate anche le passarelle in via degli Abatoni, via fratelli Ventura e via Caduti senza croce a Maliseti e via Parini e via Soffici alle Fontanelle.

Quanto agli interventi previsti con le risorse del disagio ambientale 2023 saranno riqualificate poi tre aree gioco: via Don Facibeni a Casale, via Bellandi a Vergaio e via Masini a Tobbiana. Non solo, sarà realizzata anche una area di sgambatura doppia in via Timavo a Borgonovo. Altre opere di messa in sicurezza sono previste in diverse aree verdi. "Questi interventi sono fondamentali perché consentono una fruizione ancora maggiore delle nostre aree verdi, luoghi da sempre di ritrovo e di socialità – le parole dell’assessora alla Città Curata Cristina Sanzò – e garantiscono ai nostri bambini la possibilità di giocare in sicurezza. Proseguiamo su questa strada e programmiamo ulteriori interventi per il benessere dei nostri cittadini".