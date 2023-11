Archivio comunale: corsa per congelare i faldoni

Anche la biblioteca Bartolomeo Della Fonte ha subito danni. L’acqua che è scesa da via Bicchieraia ed ha sfondato la finestra del seminterrato, dove si trovava l’emeroteca. Sono andati distrutti giornali, riviste e libri. L’acqua qui raggiungeva oltre un metro di altezza. Allagate anche le sale di studio e lettura nella limonaia, lo spazio bambini e ludoteca, gli uffici cultura del Comune ’Il libro parlante’. Per fortuna il patrimonio librario, conservato nelle varie sale studio, non è stato compromesso. I dipendenti comunali si sono subito attivati per ripulire le sale dall’acqua e dal fango. Nel lavoro di sgombero dei locali da libri, riviste e giornali alluvionati sono stati impegnati anche tanti giovani volontari. Fino a lunedì alle 13,30 la biblioteca rimarrà chiusa. Rimandate a data da destinarsi tutte le attività di animazione alla lettura. L’archivio corrente del Comune di Montemurlo, posto nei locali sotto il Centro giovani di piazza Don Milani, è stato allagato con oltre un metro e mezzo d’acqua. In questi giorni il Comune, con Regione, carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale, della Sovrintendenza, è riuscito a salvare molti faldoni, che saranno congelati e restaurati. Allagata anche la sede del Gruppo storico di Oste.