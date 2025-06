Apriti Chiostro presenta "Radici di comunità"

Ultimo appuntamento di giugno per Apriti Chiostro, che sta per varare il programma di luglio. Domani alle 21.15, la presentazione di "Radici di comunità: un progetto di educazione al territorio presso l’Istituto Pertini di Vernio" con l’assessora Antonella Ciolini. Si tratta di un’esperienza didattica realizzata nell’anno scolastico 2022/23 con le classi quinte della scuola primaria e divenuta poi una mappa di comunità e anche argomento della tesi di laurea in scienze della formazione primaria di Giulia Ciolini.

Il percorso ha guidato gli alunni alla scoperta del territorio attraverso gli alberi tipici e si è concluso con realizzazione di una mappa di comunità che intreccia natura, memorie e vissuti personali. Venerdì alle 21 il chiostro ospita inoltre il primo appuntamento del progetto di Viva Vittoria Prato "Tessere legami contro la violenza". La serata, promossa dal Comune di Vernio, vede la partecipazione di Elena Amato del Centro Antiviolenza La Nara e dell’assessore alle pari opportunità di Vernio Marco Saccardi.

Si tratta di un’occasione ascoltare e condividere problematiche e atteggiamenti su cui riflettere e nel contempo si potrà lavorare a maglia per realizzare l’opera - coperte in maglia realizzate a mano, ai ferri o all’uncinetto - che il 22 marzo 2026 ricopriranno con un mosaico di colori la piazza del Duomo di Prato come messaggio simbolico e gesto collettivo di contrasto alla violenza di genere.

A Vernio ci saranno altre due serate di Viva Vittoria Prato, il 30 luglio e il 1 settembre, sempre nel chiostro con la collaborazione di Auser Nazionale Auser Sartoria Vernio.