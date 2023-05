Apre nuovo supermercato Giù i vecchi capannoni

Aprirà un nuovo supermercato - con tanto di parcheggio - al posto dei due capannoni ubicati nel quadrilatero fra via Zarini, via del Romito, via Marcovaldi e via Pelagatti. Capannoni che una volta erano occupati uno dall’officina Ciarnese Gomme e l’altro da un autolavaggio self service. Si parla di un’area complessiva di 4.000 metri quadrati, che comprenderanno il supermercato e un parcheggio coperto dotato di tetto verde, che verranno realizzati nei prossimi mesi. Il supermercato sarà costruito dove c’era l’autolavaggio: dovrebbe trattarsi di un punto vendita Lidl, secondo le informazioni in nostro possesso ma le conferme ufficiali non sono arrivate.

Nel caso, sarebbe il secondo punto vendita della catena a Prato, dopo quello di viale della Repubblica. Al posto di Ciarnese Gomme, che ha cessato l’attività ormai da diversi anni e che è già stato interamente demolito, sorgerà il parcheggio.

L’immobile in questione è di proprietà della Ciacci Holding, che lo ha acquistato nel 2019, e ai lavori di costruzione sta pensando la Edilciacci srl. Per quanto riguarda le tempistiche, fa sapere uno dei titolari dell’impresa, Andrea Ciacci, serviranno fra i 12 e i 18 mesi per completare l’intervento. La zona in questione verrà quindi arricchita di un altro supermercato, che rappresenterà un’occasione in più per chi cerca lavoro (prossimamente si conosceranno le necessità in termini di assunzione), ma anche per i residenti (e non solo) per provvedere alla spesa.

Residenti che già possono contare in questo momento - oltre che sull’Esselunga in viale Leonardo da Vinci - anche sui punti vendita NaturaSì e Coop, entrambi su via Valentini.

Non solo la zona sarà riqualificata visto che da molti anni l’area dove sorgevano l’autolavaggio self service e il gommaio è in stato di abbandono.

Francesco Bocchini