Appuntamento con Pecci Books Arte contemporanea, ’guida’ di Ballario

Un altro appuntamento oggi alle 18,30 con Pecci Books: Nicolas Ballario (foto) presenta "100 luoghi del contemporaneo in Italia" (24 Ore Cultura, ottobre 2023) in dialogo con Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci. Il libro è una guida ragionata, alternativa ai percorsi storici più battuti, destinata alla divulgazione per il grande pubblico. Sentiamo spesso dire che l’Italia è depositaria di buona parte del patrimonio artistico e culturale mondiale, ma quando succede ci si riferisce sempre a grandi opere del passato. Ma l’arte contemporanea, spesso considerata difficile ed elitaria, nasconde in sé la condizione per farci riflettere sul senso dell’esistenza. Il volume vuole essere una finestra sull’arte contemporanea ancora poco conosciuta, per consentire al grande pubblico di avvicinarsi a luoghi e manifestazioni artistiche poco battute. Tra i 100 luoghi del contemporaneo non poteva mancare il Centro Pecci "la prima istituzione italiana nata con l’obiettivo di presentare, collezionare, documentare e sostenere la ricerca nel campo delle arti visive e performative, cinema, musica, architettura, design, moda e letteratura". Ballario ha studiato fotografia alla John Kaverdash School di Milano e ha frequentato l’Accademia Altieri di Roma. Entrato nello staff di Oliviero Toscani, è un esperto del connubio tra arte e mass media. Collabora con Radio Radicale e Rai Radio 1.