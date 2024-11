Applausi al tennis pratese. Già ai play off in serie A2

Play off ottenuti con una giornata di anticipo. Il tennis nostrano sta decisamente attraversando un momento magico. Ad una giornata dal termine dei gironi sia Il Tc Prato femminile sia la squadra maschile del Tc Bisenzio, nel campionato di serie A2, hanno conquistato il diritto di poetr giocare i play off per la promozione nella massima serie. Quinta vittoria in trasferta contro il Ct Ceriano per il team femminile capitanato da Claudia Romoli, che si impone per 3-1 grazie alle affermazioni di Tatiana Pieri e Viola Turini. Nell’occasione è stata protagonista anche Lucrezia Stefanini, che ha conquistato il punto del 3-0 e poi nel doppio ha esordito anche la giovanissima Virginia Lanzillo. La classifica vede a questo punto il Tc Prato a 15 punti, Tc Parioli a 12, Apem Copertino a 10, Ct Ceriano e Tennis Beinasco a 6, Cus Catania a 4 e Stampa Sporting Torino a 0. "Brave le ragazze che hanno conquistato la qualificazione alle finali promozione – spiega il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni – . Ora avremo l’ultimo match a Catania per poi prepararci alla doppia sfida per salire in A1. La squadra ha dimostrato di essere solida e unita. L’inserimento di Tatiana Pieri è stato ottimo e con Turini, Ricci, Stefanini e le nostre straniere siamo pronti al passaggio di categoria, ma è necessario un ultimo sforzo". A livello maschile i bad boys del Tc Bisenzio, capitanati da Marco Paltracca, trovano un importante pareggio contro il Tc Genova. La squadra del Fabbricone ha giocato senza l’apporto di uno degli stranieri per l’indisponibilità sia dello spagnolo Lopez che di Andrew Paulson, ma le vittorie in singolare di Samuele Pieri e Cosimo Banti e dello stesso Banti con Gabriele Bonechi in doppio hanno regalato il 3-3 ai lanieri. Peccato per la sconfitta in singolare di Andrea Militi Ribaldi e con Pieri in doppio. La classifica del girone 2 di A2 vede il Ct Zavaglia a 13 punti, il Tc Bisenzio a 11, il Ct Maglie a 10, il Ct Scaligero 8, il Tc Genova a 5 mentre chiudono Ronchiverdi a 3 e ancora a 0 il Tc Palermo Due. "Senza gli stranieri siamo riusciti a trovare un pareggio fondamentale con il Tc Genova – spiega Stefano Bonechi, direttore sportivo del Tc Bisenzio – ora la qualificazione ai play off è certa, ma vogliamo chiudere il girone al secondo posto (prossima sfida casalinga con Ronchiverdi, ndr) per giocare la semifinale in casa".

L.M.