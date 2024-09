Appello di Venturini per il Fabbrichino: "Il Tpo rischia di non avere spazio"

Davide Venturini (foto), direttore artistico della compagnia teatrale Tpo, ha preso la parola e il tempo di lanciare il suo appello alla fine della conferenza stampa di presentazione della stagione "Politeama Educational", cogliendo l’occasione della presenza della sindaca Ilaria Bugetti. "Per la ristrutturazione in corso nell’area Fabbricone, il teatro Fabbrichino e il giardino attiguo entrambi portati avanti dalla compagnia Tpo che lì aveva la sua sede sono chiusi e noi non siamo a conoscenza di quale sarà la loro destinazione con il nuovo assetto dell’area. E durante – ha aggiunto Venturini – la fase di lavori, l’assenza di una sede comporterà per il Tpo grandi disagi. La nostra produzione che mette su spettacoli venduti anche all’estero ha ora evidenti problemi a trovare spazio. Quale sarà – conclude il direttore artistico del Tpo – il nostro destino?". La risposta al Tpo arriva direttamente dal Comune che fa sapere che sia l’ufficio cultura che il patrimonio sono già all’opera per trovare una collocazione temporanea alla compagnia, al posto del Fabbrichino.

Quello con la compagnia Tpo è stato, infatti, uno dei primi appuntamenti che la sindaca Bugetti ha fissato in veste di assessore alla cultura ad interim.

L’intervento urbanistico nell’area del Fabbricone è attualmente già progettato e giunto alla fase dell’esproprio degli immobili finora di proprietà privata. Poi inizieranno i lavori che di fatto creeranno un polo artistico culturale vicino al Bisenzio e al centro della città.

