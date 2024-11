Appalti nella logistica: "Azienda estranea"

In merito all’articolo pubblicato il 24 ottobre dal titolo "Appalti-giungla nella logistica. C’è lo sciopero", l’azienda, Conit srl, tiene a precisare come la società sia "una compagine di riferimento nel settore dei servizi terziarizzati che si è sempre distinta per il suo comportamento improntato alla massima cura e attenzione per il cliente e per i propri collaboratori". Nell’articolo era riportata la posizione del sindacato Sudd Cobas che parlava della presunta lotta dei lavoratori in appalto "contro l’utilizzo della “trasferta Italia” per pagare gli straordinari, le domeniche ed il lavoro notturno, con conseguente evasione di contributi Inps, e contro turni lunghissimi di lavoro in celle frigorifere a 4°C". "L’azienda è del tutto estranea da condotte o circostanze del genere", fanno sapere ancora da Conit srl, sottolineando come "negli stessi siti industriali è presente un’altra sigla sindacale maggioritaria aderente al contratto della logistica che non ha condiviso e neppure partecipato alle proteste e agitazioni dei lavoratori del Sudd Cobas". La società rispedisce al mittente anche le presunte "discriminazioni o turni punitivi" di cui parlano i sindacalisti e i lavoratori del Sudd Cobas.