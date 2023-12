Aperitivo, mostra, musica e moda: "Lottozero" lancia il nuovo sito

Dopo sette anni di attività come hub creativo tessile "Lottozero" lancia il suo nuovissimo sito disegnato da Studio Muttnik e dedicato interamente alle attività e i servizi dell’ufficio di design di Lottozero: design tessile e moda, ricerca tendenze, heritage design, ricerca e sviluppo, product management, ricerca fornitori, consulenza alla sostenibilità, mentoring e formazione. Oggi dalle 18 alle 23 negli spazi di Lottozero (in via Arno 10) avrà luogo l’evento di lancio: si inizia alle 18 con la presentazione del nuovo sito, si prosegue con un aperitivo cena offerto dai SU.GO Supper to Go Prato, una mostra dell’artista australiana correntemente in residenza Sarah crowEST e i dj Set di Claudio Capitoni e Valentina.

Durante l’evento verrà presentata The Pocket Pursey, una borsa in edizione limitata creata dal designer sloveno Uroš Topić e realizzata nel laboratorio di Lottozero usando scarti di tessuti di archivio dell’azienda tessile Texnova.

L’evento è aperto a tutti e gratuito. Per informazioni: [email protected], tel 340 2787854, oppure visitare la pagina Facebook dedicata.