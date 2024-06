Anziani senza casa dopo l’incendio. Raccolta fondi: 4mila euro in 48 ore

Comeana (Prato), 21 giugno 2024 - Quando brucia una casa, oltre ai mobili, talvolta si riducono in cenere anche i ricordi di una vita. E questi ultimi non si ricomprano. Ma l’importante è essere vivi e ricominciare. A una settimana dall’incendio che ha devastato il piano terra, la facciata, parte del tetto di una abitazione a Comeana, grazie ad una petizione on line sono stati raccolti oltre 4000 euro per aiutare una coppia di anziani pensionati a ristrutturare la casa. Nell’abitazione, parzialmente distrutta, di via Macia vivono Tiziano Vestri e la moglie Graziella, 76 anni. Quel venerdì, poco dopo pranzo, le fiamme divamparono in cucina e Graziella che ha difficoltà di deambulazione era seduta in giardino. In pochi minuti il fuoco aggredì la cucina, la porta finestra, arrivando sino al pergolato in giardino. Graziella era intrappolata. Il marito chiamò subito i soccorsi e i vigili del fuoco di Prato salvarono la signora che però aveva ustioni su tutto il corpo, era intossicata dal monossido di carbonio e fu trasferita in elisoccorso al centro grandi ustionati di Cisanello.

Il lavoro dei vigili del fuoco andò avanti sino a tarda sera e la casa fu dichiarata inagibile. Alla fine il fuoco aveva distrutto anche parte della sala da pranzo per arrivare fino al tetto. Così per questa famiglia è scattata subito la solidarietà online: sulla piattaforma GoFundMe sono stati infatti raccolti oltre 4000 euro in due giorni. Graziella è ancora in ospedale in seguito alle ustioni riportate, Tiziano è ospite dei figli.

"Oltre ai danni materiali - scrive la nipote, Glenda Vestri promotrice della raccolta on line, attraverso il canale di comunicazione della piattaforma - l’incendio si è portato via anche molti dei ricordi di una vita, che si trovavano nella porzione di casa che ha riportato più danni. Al momento l’abitazione è inagibile e nonostante gli sforzi dei parenti e dei cari amici che sono accorsi fin da subito, non sarà possibile rientrarci finché non verrà effettuata una costosa bonifica che certifichi le condizioni di ripristino e salubrità degli ambienti. Sarà perciò fondamentale il sostegno di tutti voi, per poter intervenire il prima possibile e donare la speranza di un pronto ritorno alla normalità". La raccolta ha ricevuto 58 donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/incendio-comeana. Ieri la raccolta aveva raggiunto 4470 euro. Chi può donare, contribuirà a far tornare a casa questa coppia, peraltro conosciuta a Comeana.