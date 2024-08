Anziani meno soli per tutto agosto. Acqua e sorrisi arrivano a domicilio

PRATO

Quando fuori ci sono temperature roventi e la città si svuota ci sono loro: i volontari dell’associazione Oltre che da tre anni portano assistenza e sorrisi a chi resta solo a casa. Con la colonnina di mercurio che arriva a sfiorare tutti i giorni 40 gradi, l’acqua diventa un bene primario. Ma uscire per acquistarla per chi non è più giovanissimo, può diventare un’impresa. E qui entrano in campo le squadre dell’associazione Oltre che effettuano consegne a domicilio per chi ha necessità. Per avere il servizio basta chiamare il numero 392.1697881 reperibile sempre.

"La nostra associazione si preoccupa degli anziani e dei fragili che sono rimasti in città - dice il presidente Paolo Corti - .

Persone che hanno difficoltà ad uscire con questo caldo

e che magari non possono sollevare confezioni di acqua.

Siamo disponibili anche ad altri compiti che possano risultare pesanti per coloro che in agosto rimangono senza rete familiare. Ci accorgiamo che tanti anziani pur di mandare figli e nipoti in vacanza danno loro quasi tutta la pensione e restano con pochi spiccioli da soli in città. A volte, quando arriviamo con le confezioni di acqua o la spesa, ci rendiamo conto che a queste persone non mancava solo il cibo, ma qualcuno che li faccia sentire meno soli. Si tratta di persone con uno spirito di abnegazione d’altri tempi che con il sorriso sulla bocca fanno partire

figli e nipoti, tacendo i loro malesseri". Questo è il terzo anno che i volontari di Oltre entrano in gioco al fianco

di chi ha bisogno, svolgono anche compiti di presidio del centro a sostegno delle forze dell’ordine, al luna park. In più sono impegnati nella pulizia laghetto di Monte Maggiore,

insieme con associazione salvaguardia e sviluppo della Calvana.