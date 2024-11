Anteprima Guru. I giovani toscani e il film collettivo

Anteprima con ospiti al Garibaldi oggi e domani alle 21 per Il Guru, il primo lungometraggio autoprodotto dal gruppo toscano Il colletto Film. Nel cast il giovane attore pratese Pietro Gorini, anche co-fondatore del collettivo composto da appassionati di cinema, che per un anno ha lavorato alla realizzazione del film. "E’stato un periodo fantastico – dice – uno splendido gruppo in cui ognuno ha trovato il proprio ruolo con un compito ben preciso. Siamo partiti da zero e alla fine ce l’abbiamo fatta, grazie alla collaborazione di chi ci ha messo a disposizione le location, tutte in Toscana e delle persone che ci hanno dato una mano con il trucco, con la scenografia e quant’altro". Dunque l’unione ha fatto la forza di questo film. Le due serate quasi sold out: ultimi posti da prenotare scrivendo a [email protected]. Una buona partenza per il regista Leonardo Noci e per il pratese Gorini il debutto come attore sul grande schermo nel ruolo di Niccolò, uno smarrito ed introverso trentenne che si illuderà di aver raggiunto l’apice del successo, dopo l’incontro con un fantomatico guru interpretato dall’attore fiorentino Mauro Monni. Per il protagonista, un turbine di feste, divertimento, vita facile ed eccessi, fino a scontrarsi inevitabilmente con una cruda realtà che aveva sempre provato ad ignorare. "Interpreto un personaggio che all’inizio della storia si presenta come fragile ed insicuro, caratteristiche confermate anche dal suo aspetto fisico – aggiunge Gorini –. Nel corso dei dodici mesi delle riprese, mi sono allenato per trasformare il mio fisico e ho preso più di dieci chili per poter girare la seconda parte del film".

Ecco i film di oggi nelle altre sale. All’Eden: Oceania della Disney 16-18.15-21; Il ragazzo con i pantaloni rosa con Claudia Pandolfi 16-18.15; Giurato Numero Uno di Clint Eastwood 21 e Napoli New York di Gabriele Salvatores 16-18.30-21. Al Terminale c’è Berlinguer, la grande ambizione alle 18.30; alle 21 cineforum sulla giustizia riparativa con The meeting. Al Pecci per la rassegna dedicata a Pedro Almodovar Parla con lei alle 17 in versione originale e sottotitoli; Anora alle 19 e The Beast alle 21.30, versione originale.

Federico Berti