Anora torna al Pecci con i cinque Oscar

Novità nelle sale da oggi. Il Cinema Pecci ripropone Anora, il film di Sean Baker (foto) che ha trionfato agli Oscar, conquistandone cinque – miglior film, regista, sceneggiatura originale, montaggio, attrice protagonista a Mikey Madison – oggi alle 16.45 in versione originale e sottotitoli; alle 19.15 A Real pain di Jesse Eisenberg con Kieran Culkin, Oscar come migliore attore non protagonista; alle 21 Strade perdute (v.o.) per la rassegna dedicata a David Lynch. Al cinema Eden esordisce Il Nibbio, il film di Alessandro Tonda che ricorda la storia di Nicola Calipari, ucciso il 4 marzo 2005 a Baghdad, mentre stava riportando a casa Giuliana Sgrena, liberata dopo un mese di prigionia, con Santamaria nei panni del militare e agente segreto (alle 18.15 e 21). C’è poi L’orto americano, il nuovo film di Pupi Avati con Filippo Scotti ambientato a Bologna nel 1945 (alle 16 e 21). Restano in programmazione Bridget Jones. Un amore di ragazzo, il film di Michael Morris con Renée Zellweger e Hugh Grant (alle 16) e Follemente, la commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21). Al Terminale alle 19 Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin con Vincent Lindon, Coppa Volpi all’ultimo Festival di Venezia e alle 21.15 Il seme del fico sacro.