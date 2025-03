Animali maltrattati Carmignano, altro caso. Gatta ferita gravemente da uno sparo di carabina

Ancora violenza sui gatti. Un esemplare femmina, bianco e nero e stato ritrovato in zona Bacchereto, nel Comune di Carmignano, colpito da un proiettile sparato da una carabina ad aria compressa, che le si è conficcato nella colonna vertebrale causando una paralisi completa della parte posteriore del corpo. A denunciarlo la Lav di Prato. Il fatto è successo nelle vicinanze di Verghereto e Seano, dove sono stati scoperti nelle scorse settimane gli altri quattro gatti uccisi, per i quali la stessa Lav ha già richiesto analisi e indagini.

La gatta e stata immediatamente portata alla Clinica Veterinaria Galilei, dove ha ricevuto le prime cure. Le sue condizioni sono attualmente stabili, ma per poter tornare a camminare dovrà sottoporsi a un delicatissimo intervento chirurgico al Vet Hospital di Firenze per estrarre il proiettile. L’operazione èl’unica speranza per ridurre il dolore e permetterle di recuperare almeno in parte la mobilita. La Lav fa sapere che sosterrà l’intero costo dell’intervento chirurgico e si prenderà cura dell’animale, prima e dopo l’operazione.

"La situazione a Carmignano sta diventando sempre piu preoccupante – dichiara Cristiano Giannessi, responsabile di Lav Prato -. Siamo di fronte a una scia di violenza che va fermata immediatamente. Chi e capace di torturare e uccidere un animale con tanta crudeltà rappresenta un pericolo non solo per gli animali, ma per tutta la societa. Chiediamo un intervento immediato delle autorità affinché questi crimini non rimangano impuniti. Le segnalazioni su gatti scomparsi e maltrattati continuano ad aumentare e il timore che ci sia qualcuno che sta deliberatamente colpendo gli animali e sempre più concreto. Ci costituiremo parte civile e continueremo a denunciare questi atti fino a quando i responsabili non saranno individuati e puniti".

La Lav invita i cittadini di Carmignano e dintorni a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto di auto o persone che si aggirano nelle zone abitate da colonie feline o animali di proprietà per mettere fine a questa violenza. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la sede Lav di Prato al numero 0574.1747113 o via e-mail a [email protected].