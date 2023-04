Animali, fiori e piatti tipici: Vernio in festa

Festa di San Giuseppe, oggi Vernio si colorerà di fiori e gli animali saranno i protagonisti della giornata. Dopo tre anni di stop, torna l’antica fiera e le visite al MuMaT e le escursioni della giornata sono già tutte sold out. Ma c’è tanto altro da vedere: dalle 10 via al mercato e alla fiera tra Mercatale, partendo dalla piazza 1° Maggio dove si trova l’area food, poi salendo per Le Rocce, via di Fobiana e piazza Mandela si troveranno i vari stand degli espositori (artigiani, attrezzature agricole, fiori e piante) e proseguirà sino a San Quirico. La novità del 2023 è il bestiame collocato in piazza del Comune. Alle 16 gran finale del contest degli zuccherini, i biscotti tipici della Val Bisenzio. Oltre all’area food dove degustare le eccellenze del territorio per gli amanti dei tortelli di patate negli agriturismi e ristoranti locali verranno proposte svariate ricette. Ecco dove si potranno gustare: "Ristorante Cà dei Fiori" (al cavolo nero e pecorino sardo a scaglie); "Casa Le Bandite" (con fonduta di zucca, besciamella leggera e polvere di porcini); "Hotel Margherita" (con ragù di salsiccia su letto di ortica); "Il Circo della Luna" (con ragù di carne bianca, mandorle e tartufo fresco); "Trattoria La Vecchia Spugna" (con ragù di coniglio); "Ristorante La Castagna" (tortelli di cipolla al ragù di salsiccia) e "Ristorante Stefanacci"(tortelli della tradizione). Per grandi e piccini la mostra dei giochi in legno.