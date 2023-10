Ancora Giovannini nel mirino: "Appuntamento annullato dopo cinque mesi d’attesa"

Cinque mesi ad aspettare, un altro ancora davanti e poi svanisce tutto in pochi secondi. "Ci dispiace ma il suo appuntamento è annullato". Il protagonista di questo nuovo disservizio al Giovannini è Riccardo Ponzecchi, 83 anni, che ha bisogno di cure per il suo ginocchio. Ha prenotato una visita a maggio, ha avuto l’appuntamento per novembre e non si è lamentato. Qualche giorno fa, però, la brutta sorpresa: prestazione annullata, per ora senza alternative.

"Da fine novembre 2022 soffro di gonoartrosi al ginocchio destro – racconta Ponzecchi – L’ideale sono le infiltrazioni di acido ialuronico, una terapia che, se fatta privatamente, comporterebbe 30 giorni d’attesa e una spesa di circa 300 euro. Per questo ho optato per il trattamento medico tramite Asl. Con una prescrizione del mio medico curante del 2 maggio scorso ho attenuto un appuntamento al Giovannini per il 3 novembre. Tutto sommato un ritardo accettabile, per me, visti gli standard nazionali dei tempi di attesa. All’inizio di ottobre però ho ricevuto una chiamata dal Giovannini. Una persona gentile mi ha comunicato che l’appuntamento fissato 5 mesi prima era stato annullato dal medico. Ho chiesto un’alternativa ma nessuna data sostituiva mi è stata proposta".

L’azienda sanitaria precisa che la visita è stata annullata "a causa dell’assenza del medico" e ritiene di aver avvisato il cittadino con "un congruo anticipo" specificando "che sarebbe stato richiamato per ricevere un nuovo appuntamento. Ci sono agende riservate per il recupero di questo tipo di visite che devono essere nuovamente fissate nei 15 giorni successivi rispetto alla data della seduta sospesa. Pertanto il cittadino sarà richiamato per un nuovo appuntamento che sarà assegnato senz’altro a novembre".