Anci, il raduno dei giovani amministratori

Conoscere il governo territoriale, le sue possibilità di azione e i contributi che gli amministratori possono dare. Domani e domenica, alle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano, dalle 9,30 c’è "Mente Pubblica Think Tank", due giorni di confronto, riflessioni, proposte. Questo terzo meeting annuale nasce dall’associazione fondata da 18 professionisti under 38, accomunati da esperienze amministrative nel campo degli enti locali e diplomati alla Scuola giovani amministratori dell’Anci nel corso di formazione specialistica in amministrazione municipale. Domani interverranno gli amministratori locali e quelli provenienti da diverse zone della Toscana e fuori regione, tra cui: Diletta Bresci, vicesindaco di Poggio a Caiano; Dario Di Giacomo, assessore di Carmignano (nella foto); Marco Martini, consigliere regionale della Toscana; Monica Tocchi, presidente della rete Amministratori per l’Ambiente; Matteo Fratangeli, vicesindaco del Comune di Olgiate Molgora (LC) e membro dello staff del presidente del gestore dei servizi energetici. "E’ con grande piacere che mi sono fatto promotore dell’organizzazione del III meeting - dice Matteo Lenzi, co-fondatore di Mente Pubblica, ex consigliere di maggioranza di Poggio dal 2018 al 2023 – perché è un’occasione per confrontarsi su tematiche di interesse generale, come quella dell’energia da fonti rinnovabili, che è uno dei punti necessari per combattere il cambiamento climatico, che è sotto gli occhi di tutti. Mi auguro che gli associati, provenienti da tutta Italia possano apprezzare anche le bellezze dei nostri territori e l’enogastronomia". Domenica, infatti, si svolgeranno delle visite guidate alla Villa Medicea di Poggio ed al borgo di Artimino.