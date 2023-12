Anche Forza Italia a congresso: "Aprirsi alla società civile"

Dopo Fratelli d’Italia anche Forza Italia va a congresso. La data individuata è quella di sabato 16 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 all’hotel President. A presiedere la seduta sarà il sottosegretario di Stato Maria Tripodi. "Un momento atteso e importante per la vita della comunità azzurra", sottolinea la deputata Erica Mazzetti, che poi aggiunge. "Siamo certi che Forza Italia debba aprirsi alla società civile, ai mondi produttivi, alle associazioni. Forza Italia è il movimento politico della concretezza basato sulle tematiche economiche, sulle infrastrutture, la mobilità, la sicurezza. Oggi abbiamo chiarito che tutti i comuni della provincia di Prato al voto in primavera sono contendibili, a partire dal capoluogo. La vittoria è possibile con Forza Italia protagonista nel centrodestra, per un programma di prospettiva e per una programmazione del futuro. A breve individueremo le persone giuste per il cambiamento".