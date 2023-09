Anche Biagioni sarà al sit in

Una delegazione del Partito Democratico parteciperà al sit-in di protesta indetto da Cgil e Uil lunedì alle 12.30 davanti al Pecci, al termine dell’assemblea dei lavoratori in stato di agitazione. A guidare la delegazione saranno il segretario provinciale Marco Biagioni e il responsabile lavoro Aksel Fazio. Un segno di solidarietà nei confronti dei dipendenti e un chiaro messaggio politico. "L’importo ipotetico dei licenziamenti è inferiore a 60mila euro, non crediamo che questo possa risolvere i problemi della fondazione Pecci. Anzi, di fronte ad un comportamento non rispettoso delle regole morali ed etiche, a danno di due persone che stanno affrontando un momento drammatico della loro vita, i danni d’immagine che avrà il centro saranno ben superiori", ha detto Patrizia Pini, responsabile enti locali nella segreteria Uil Toscana.