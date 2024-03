Anche Battaglieri scende in campo

Un nuovo candidato sindaco si aggiunge al novero di coloro che a giugno correranno per la carica di primo cittadino. Si tratta di Paola Battaglieri (nella foto) che guiderà la lista di sinistra ‘Alternativa per i Beni Comuni’ composta da soggetti dell’attivismo civico e da Rifondazione Comunista. Architetta, tecnico in area pubblica, coordinatrice del Social Forum, impegnata nei gruppi di acquisto solidale e nell’associazionismo, Battaglieri sarà affiancata dal capolista Maurizio Giardi, oggi scrittore, ma impegnato in politica da sempre e da sempre attivista e promotore per la pace.

"Occorre rimettere al centro del discorso politico l’essere umano, la relazione tra le persone e una critica a un modello di sviluppo che si rifà a vecchie concezioni – dicono -. La gestione politica negli ultimi quindici anni ha privatizzato i ricavi e socializzato le perdite, sfilacciando il tessuto produttivo in favore della rendita".

Alternativa per i Beni Comuni con Rifondazione comunista vuole far emergere "una visione diversa di città che si faccia carico della bellezza attraverso gli esseri umani e la loro varietà, attraverso la solidarietà tra i tanti gruppi etnici presenti a Prato, rendendo centrale la caratteristica maggiore che la città ha assunto con la varietà di popolazione. Su questo e su altro – dicono dalla lista – possiamo lavorare in modo nuovo con nuove possibilità".