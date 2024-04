Anche Arcaplanet assume. Incontro di formazione

Chi ama gli animali e cerca lavoro non può farsi sfuggire l’opportunità che arriva da Arcaplanet, che per il 7 maggio organizza un career day a Cascina, per selezionare addetti alla vendita, full e part time, per i negozi di Pisa, Lucca e Livorno. L’evento si svolgerà in presenza dalle 10 alle 16.30 nel punto vendita di via Carbonia 2 a Cascina. I candidati potranno conoscere l’azienda e svolgere colloqui con i responsabili delle risorse umane e gli area manager. La catena di negozi, dedicata a cibo, prodotti di cura e accessori per gli animali da compagnia, cerca addetti alle vendite anche a Figline Valdarno, Viareggio, Sesto Fiorentino e offre possibilità di svolgere uno stage retribuito in vari negozi della Toscana, tra cui Siena e Firenze Talenti. Per informazioni e per candidarsi: magazine.arcaplanet/unisciti-a-noi.