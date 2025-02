Amputato il piede al giovane motociclista

Gli è stato amputato un piede in quanto le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi. Il diciassettenne che mercoledì pomeriggio si è scontrato, a bordo del suo motorino, con un furgoncino all’incrocio fra via Pistoiese e via Mazzone, è stato trasferito d’urgenza a Careggi. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi ai medici, soprattutto le ferite riportate a una gamba. Il giovane è stato sottoposto immediatamente a un delicato intervento chirurgico. I medici hanno provato a fare il tutto e per tutto per salvare la gamba ma purtroppo sono stati costretti ad amputare il piede. Il giovane era rimasto coinvolto nelle scontro intorno alle 14,15 di mercoledì. Immediati sono stati i soccorsi: il ragazzino è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha portato a Careggi. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi dell’incidente. Il conducente del furgone, anche se sotto choc, non ha riportato nessuna conseguenza. Ancora non è chiaro chi – tra il furgone e il motorino – abbia attraversato l’incrocio passando con il rosso. La polizia municipale sta passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che, sembra, abbiano ripreso il momento dell’impatto.