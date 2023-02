"Amore, la nostra vita insieme è un sogno"

Questo messaggio di San Valentino è dedicato alla mia splendida moglie e ai nostri 25 anni di puro, sincero, reale amore. Le dedico questo messaggio per la prima volta sulla Nazione per far sapere a tutta Prato che io Michele amo Alma e la nostra super figlia Ginevra. Vi amo e grazie di esistere.

Michelangelo

Per Luigi. Ho sognato tanto nella mia vita il tuo volto, la tua voce e l’essenza della tua persona. Quando ti ho incontrato mi sembravi un sogno, e non sbagliavo: è un sogno vederti con i nostri figli perché sei un padre eccezionale. È un sogno ascoltare come ti preoccupi e pensi di farmi stare bene, è un sogno guardarti mentre mi prendi i piedi ghiacci la sera e me li riscaldi. È un sogno la nostra vita insieme, fatta di tante cose anche di litigate che ci accendono e ci avvicinano ancora di più per fare pace. Ti amo più della mia vita ricordalo e non c’è giorno che non ringrazio per averti nella mia vita. Buon San Valentino vita mia perché insieme siamo invincibili su tutto.

Consuelo

La vostra felicità è la mia felicità il mio ossigeno per vivere via amo immensamente a mia figlia Alessia a i mieiiii splendidi nipotini Alejandro e Matias e a mio genero Leonard. Buon San Valentino.

Da mamma Stefania

Cara Carmelina grazie per quello che mi fai. Buon San Valentino da tuo marito.

Giuseppe

Fragilità. Se tu parli con me o mi ascolti io mi dimentico di quello che sono ora. Ma un tempo sono stata anche un nome, Sono stata un sorriso sono stata anche lacrime. E sono stata sogni, lotta, passione, sconfitta. Sono stata piacere, stupore, amore. Ma ora dimmi chi sono? E tu mi hai risposto. Ancora il mio amore.

Paola 80 per Fulvio 82

Alla mia Carla.

Era un pomeriggio tardo, tu scendevi dalle scale, io ti scelsi fra un miliardo: che magnifico animale Ed il tempo non mi duole, lo ricordo tale e quale: Tu li bella come il sole, che ci stavo proprio male Fui veloce come un ratto, a Voi forse non vi pare, ma chiamatemi pur matto, quel dì feci un grande affare E lo dissi alla stazione da quel treno che partiva. Or lo dico a La Nazione pure a pagina sportiva Pur lo dicono gli Dei: basta solo di guardarla per pensare solo a Lei: troppo facile è amarla. Chi l’ha poi conosciuta bene sa di chi si parla. Che fortuna che ho avuto ad avere la mia Carla.

Aldo

Sono trascorsi 17345 giorni da quando ti conobbi, Sandra, e subito rimasi abbagliato da un’emozione che presto si è trasformata in amore. E ancora oggi quell’amore continua, magari esprimendosi in maniera diversa da allora, ma sempre grande.

Tu mi hai dato tutto nella vita e insieme abbiamo costruito una bella famiglia coi nostri figli e adesso anche con una nipotina: per questo non finirò mai di ringraziarti.

Tuo Maurizio

百年修得共船渡,千年修得共枕眠”

(Coltivare una barca per cento anni e dormire insieme per mille anni)

Da 阿强

a 婷婷

Amore è una parola che va via nel vento, é una danza di cuori che trasmette gioia e felicità. L’odio non porta a niente. Spero che tutti possano provare ciò che ho provato io per mio marito e lui per me.

Maria Annamaria, Sonia, Cosetta, Rsa di Iolo

Auguri al mio Mommo Leo! 21 anni di pazzia insieme grazie per questa splendida avventura.

Anna

Buon San Valentino a Stella, Leone e Azzurra. Non fare tardi, ti aspetta una sorpresa. Ti amo.

Salvatore

Michela Ti chiederai perché questo? Per dirti che sei sempre nel mio cuore. Ti amo.

Stefano F.