Amore e Sanremo. Serata di solidarietà

In pieno Festival di Sanremo torna l’appuntamento di Fondazione Ami-Prato con la festa di san Valentino. L’iniziativa si chiama proprio "Verso le stelle di Sanremo" e si terrà venerdì 14 febbraio alle 20 al ristorante "A mangia fora" in via sant’Ippolito, 16. Una serata all’insegna di amore, musica e solidarietà. In programma l’osservazione delle stelle con il telescopio guidati dagli esperti dell’associazione astronomica Quasar. Il menù della cena prevede piatti toscani, dall’antipasto al dolce. Donazione 35 euro a persona. Il ricavato della serata sarà devoluto ai progetti della Fondazione Ami-Prato. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: 0574- 801312.

Sabato 8 febbraio alle 9.30 nei locali della Fondazione presso l’ospedale di Prato, In collaborazione con Little Angel Sleep Consulting si terrà il seminario sul sonno infantile "Giochiamo a fare la nanna. Teorie e pratiche per un sonno che si evolve", rivolto alle famiglie con bambini dai 18 mesi di età. Un’opportunità per conoscere meglio la fisiologia del sonno dei propri figli ed aiutarli a dormire con maggiore serenità. In famiglia, consapevolezza, informazioni scientifiche e strumenti pratici. Interverranno Gaia Zipoli, consulente del sonno pediatrica presso Little Angel Sleep Consulting che ha anni di esperienza nella consulenza sul sonno infantile e Martina Traversi, educatrice professionale. Anche per questa iniziativa è richiesta la prenotazione.

Pagina a cura di Marilena Chiti