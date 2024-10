Amministratore di condominio. Via al corso

Un corso per diventare amministratore condominiale e immobiliare. E’ quanto organizza Anaci Prato Pistoia, associazione da decenni leader nella formazione e nell’informazione dei propri associati. Un’organizzazione che da sempre è presente anche nella programmazione di corsi per facilitare l’ingresso nel settore a tutti coloro che vogliono avviare il percorso per diventare amministratori di condominio. Da qui nasce il corso che prenderà il via il 14 ottobre e terminerà il 27 gennaio 2025. In totale sono 24 giornate per complessive 96 ore. Un monte orario di formazione che va ben oltre le 70 ore minime previste. Non solo. Anche la scelta dei docenti è ricaduta su persone di alta levatura professionale. Da ricordare inoltre che il corso è organizzato in collaborazione con gli ordini dei commercialisti, geometri e avvocati.

La giornata di presentazione del corso e di svolgimento della prima lezione è fissata per lunedì 14 ottobre. L’appuntamento è all’Art Hotel Museo di viale della Repubblica a Prato. I docenti per la prima giornata formativa saranno Alessandro Bari, presidente di Anaci Prato Pistoia, Giacomo Palazzi, responsabile scientifico del corso, e l’avvocato Maurizio Daneri. Le 96 ore di corso verteranno sul diritto condominiale, sulla sicurezza degli impianti tecnologici, e poi sulla parte fiscale, sulla gestione del rapporto con i condomini e su come comportarsi per mediare i conflitti. "Siamo di fronte a un’importante opportunità per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo degli amministratori di condominio – spiegano da Anaci Prato Pistoia –. Parliamo di una professione che richiede formazione e competenze. Per questo abbiamo cercato di organizzare un corso completo". Il corso costa 600 euro. Le iscrizioni sono aperte. Per info: [email protected] o [email protected].