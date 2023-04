America da scoprire e letture animate Le proposte per i bimbi

Continuano i fine settimana ricchi di iniziative della Sezione ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini. Al Centro Righi, sabato 15 aprile alle 10 con "A CAAccia di storie. Leggere tutti dappertutto": letture animate di libri illustrati in CAA seguite da un laboratorio creativo a tema, per bambini da 3 a 7 anni, in collaborazione con i Servizi educativi e la Fondazione Ami di Prato. I libri in CAA, che utilizzano i simboli della Comunicazione aumentativa alternativa, sono stati creati per facilitare la lettura ma sono interessanti per tutti. Domenica 16 aprile alle 16 nella Sezione ragazzi e bambini della Lazzerini ultimo appuntamento con "Un mondo di storie. Alla scoperta dell’America", insieme agli studenti dell’University of New Haven che incontrano i bambini in biblioteca. Letture animate, filastrocche, canzoni, curiosità. Un mondo di storie per andare alla scoperta dell’America, semplicemente divertendosi. Pronti? Let’s read! Per bambini da 6 a 8 anni. Prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail a [email protected] Specificare: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.