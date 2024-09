Ambulanza ucraina crivellata di colpi. Per due giorni in piazza delle Carceri

Un’ambulanza proveniente dall’Ucraina, che reca sulla carrozzeria i segni tangibili della crudeltà del conflitto in corso da ormai quasi un triennio. Sarà l’opera che verrà esposta rientrante nel progetto denominato "L’ambulanza ucraina mitragliata dall’esercito russo diventa mostra in Italia" al quale hanno aderito anche il Comune di Prato e l’Associazione Ucraina-Italia. Un’iniziativa che si pone "la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della guerra in corso sul territorio ucraino, riportare alta l’attenzione sul conflitto portando testimonianze che raccontano gli orrori commessi dall’esercito russo". Si tratta nel dettaglio di un’autoambulanza che era in servizio a Kharkiv, prima che venisse colpita dalle mitragliatrici russe e gravemente danneggiata. Ormai inservibile, è divenuta un vero e proprio simbolo: dopo aver attraversato tutta l’Ucraina ed esser stata esposta in diversi Paesi europei, il mezzo è stato mostrato nelle scorse settimane nelle principali piazze di numerose realtà comunali di tutta Italia. E il prossimo 20 settembre farà tappa anche in città: rimarrà in Piazza delle Carceri sino al termine del giorno successivo.