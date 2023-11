Valbisenzio devastata dal maltempo, “situazione senza precedenti”

Vaiano (Prato), 3 novembre 2023 – La Val di Bisenzio in queste ore sta affrontando una situazione pesantissima che non ha precedenti. I sindaci con gli uffici tecnici e la Protezione civile stanno fronteggiando problemi enormi. Decine le abitazioni assediate dall’acqua e dal fango (specialmente nella zona di Vaiano), centinaia le frane e gli smottamenti, Migliana è isolata, in ginocchio le zone industriali di Cantagallo e Vaiano. In diverse zone manca ancora l’elettricità. Per tutta la notte e fino alla prima mattinata la SR 325 è stata chiusa, decine di abitanti della Vallata non hanno potuto far ritorno a casa. Si segnala ai cittadini che il numero unico della Protezione Civile della Val di Bisenzio è 0574 942496.

Vaiano

Decine le famiglie che stanno facendo i conti con l’acqua e con il fango. Per molti si prospetta l’ipotesi di dover lasciare la casa per la notte (chi ha necessità di ricevere accoglienza può chiamare il numero 347 8125750). La violenza inaudita dell’acqua ha particolarmente colpito le zone di Gamberame, La Cartaia, La Briglia e in particolare L’Isola e poi il centro abitato di Vaiano in via Rosselli, via Braga, via di Bocchereccio. Sono quattro i ponti che hanno subito danni gravissimi: i pedonali della Tignamica e della Briglia, e i carrabili de La Cartaia e del Mulinaccio. Nella zona di Schignano ci sono numerose frane.

Per tutta la notte nel palazzo comunale sono stati ospitati circa 200 pendolari di un treno locale partito da Bologna che è rimasto bloccato a Vaiano. Nella prima mattinata sono stati accompagnati dai volontari alla stazione centrale di Prato.

Cantagallo

Migliana è ancora isolata. Si interviene in via di Canvella e sulla strada tra Migliana e Schignano per risolvere la situazione che è alquanto complessa. Le criticità più pesanti, oltre che a Migliana, si registrano a Il Fabbro, Usella, e nella zona industriale di Colle. Le ditte incaricate sono impegnate a sgomberare le strade dalle numerose frane e dai residui degli smottamenti. I volontari della VAB stanno intervenendo a Il Fabbro e Usella per liberare la viabilità dal fango. Sono al lavoro per le verifiche nelle diverse frazioni, con il sindaco, il personale dell'Ufficio tecnico del Comune, i Carabinieri e i Volontari.

Vernio

Decine e decine le frane su tutto il territorio. Sono rimaste chiuse e poi ripristinate le strade di San Quirico - Torricella - Barberino di Mugello; Sasseta - La Rocca - Casigno – Gorandaccio. È in via di ripristino la strada di Terrigoli - Montecuccoli - Barberino di Mugello.

