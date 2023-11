Alluvione, Prandelli a La Briglia: “Essere qui è un gesto di appartenenza, un dovere aiutare chi ha subito dannni”

Vaiano (Prato), 21 novembre 2023 – Testimonial d’eccezione per il lancio di una raccolta fondi a La Briglia, per pagare i danni subiti dal Circolo della Spola d’Oro è Cesare Prandelli.

L’ex allenatore della Fiorentina ed ex Ct della Nazionale, si è recato personalmente a La Briglia (nel comune di Vaiano, in provincia di Prato) per constatare i danni e il grande lavoro di ricostruzione e di ripresa.

"Sono parte di questo territorio è normale che sia qui. La comunità deve sostenere chi è in difficoltà”