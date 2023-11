Alluvione, Cesare Prandelli testimonial della raccolta fondi per la ricostruzione

Prato, 20 novembre 2023 - Cesare Prandelli arriva in aiuto de La Briglia, paese nel comune di Vaiano duramente colpito dalla recente alluvione. L’ex ct della Nazionale, domani, martedì 21 novembre 2023, alle 11.30, sarà presente al circolo La Spola d'Oro de La Briglia.

Cesare Prandelli sarà testimonial per il lancio di una raccolta fondi promossa dai consiglieri della Bisentina e del Circolo della Spola d’Oro per far fronte agli ingenti danni causati dall’alluvione a questa importante struttura che rappresenta per il paese l’unico spazio di ritrovo aperto tutto l’anno ed è intensamente vissuto come punto di riferimento ricreativo, sociale e culturale.

Anche in questi giorni di estrema difficoltà, e con i locali allagati dal fango, il circolo è stato il centro di ritrovo/organizzativo per tutti i volontari - affluiti anche da fuori in gran numero - che hanno dato e stanno dando ancora in questi giorni un contributo fisico e morale indispensabile, per cercare di rimettere in moto il paese de La Briglia e la grande comunità che sta dietro.

Chiunque potrà versare un contributo utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Iban: IT70D0306938144100000001207

Causale: Alluvione La Briglia (Vaiano) – danni alla Spola d’Oro

Il conto corrente è intestato all’Associazione Civile La Bisentina

Ogni euro raccolto e l’utilizzo che ne verrà fatto saranno resocontati pubblicamente.