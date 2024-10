Alluvione, consiglio straordinario. Cittadini invitati a prendere parola. Opposizione: "Richiesta ascoltata"

Consiglio comunale aperto sul tema dell’alluvione. Appuntamento venerdì alle 18 nel teatro della Sala Banti (piazza della Libertà,3) la presidente Federica Palanghi ha convocato una seduta straordinaria per discutere del rischio idrogeologico e idraulico e degli eventi meteorologici su richiesta dell’opposizione. Un’opportunità preziosa per fare il punto sulla situazione post alluvione a Montemurlo, gli interventi portati a conclusione e la necessità di avere risorse certe per realizzare le opere che consentirebbero di mettere definitivamente in sicurezza il territorio. Al consiglio comunale straordinario di venerdì sono stati invitati a partecipare e ad intervenire anche i rappresentanti del Comitato di cittadini di Bagnolo per l’alluvione per avere un loro contributo riguardo alle questioni legate alla tutela del territorio. "Il consiglio comunale straordinario è un’occasione di ascolto e dialogo per confrontarsi con tutti i soggetti che sono coinvolti, a vario titolo, nella gestione e mitigazione del rischio idraulico. L’obbiettivo del consiglio comunale vuol essere quello di affrontare insieme un tema che è la grande priorità dell’amministrazione comunale: la messa in sicurezza del territorio. Faremo una riflessione su ciò che è stato fatto e su quelle che sono ancora le necessità d’intervento", spiega il sindaco Simone Calamai.

"Dobbiamo fare in modo che Montemurlo torni ad essere un luogo sicuro. Ci sono cittadini che non riescono a dormire la notte a causa dell’allerta meteo.

Faremo tutto il necessario affinché Montemurlo torni ad essere sicura sotto ogni punto di vista.

La sicurezza non ha colore politico", commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia Montemurlo Antonio Matteo Meoni.

"Finalmente il Comune di Montemurlo, a differenza di altri, farà un consiglio comunale straordinario questo venerdì sull’alluvione dopo gli innumerevoli nuovi danni prodotti dagli allagamenti - commentano l’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti e il capogruppo azzurro Lorenzo Marchi -. Il territorio è molto fragile e ogni danno prodotto a Montemurlo, a partire dalle sue imprese, è un danno a tutto il distretto e a tutta la Provincia di Prato, una delle più sguarnite dal punto di vista del rischio idrogeologico, dalla montagna alla valle".

Silvia Bini