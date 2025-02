Alluvione, altro giro di contributi. Già partito l’avviso per i cittadini

Alluvione del 2 novembre 2023, si riapre la procedura per le domande che erano state respinte. Si potrà procedere a presentarle nuovamente per i danni subiti. Il Comune di Carmignano ha già inviato via mail l’avviso ai cittadini la cui richiesta di contributo era stata respinta, a seguito delle valutazioni della Regione, per le incongruenze riscontrate nel modulo B1. Questa possibilità di correzione e di nuovo invio della domanda, è offerta soltanto a coloro che hanno ricevuto la mail dal Comune. Inoltre, il Comune, anche sul proprio portale istituzionale, ha indicato le modalità da seguire e cioé scaricare e compilare correttamente il modulo B1, prestando particolare attenzione alle sezioni: 2 dove occorre indicare la tipologia di danni subiti (obbligatorio la scelta di una delle possibilità elencate); 4: per richiedere il contributo deve essere barrato Sì al punto 1); 9: scegliere l’opzione “barrare l’opzione solo dove ne ricorrano i presupposti e si intenda richiedere il contributo di cui all’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza” e indicare l’importo complessivo dei danni.

La compilazione corretta delle sezioni, secondo le indicazioni fornite, è fondamentale per richiedere il contributo. Una volta terminata la compilazione corretta il modulo B1 può essere inviato alla pec (sono accettati messaggi solo se il mittente scrive da una pec) del protocollo del Comune ([email protected]) o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo in piazza Matteotti. Il modello B1 può essere scaricato anche dal sito della Regione. La data per la consegna del modulo è fissata per il 3 marzo. Per domande: 055.8750257, attivo lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12. A disposizione anche un indirizzo mail dedicato: [email protected].

M. Serena Quercioli